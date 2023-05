STRISCIA | PREMIO GUIDO CARLI AD ANTONIO RICCI | “LA SATIRA È IL SALE DELLA DEMOCRAZIA”

(Di venerdì 5 maggio 2023), il padre dila Notizia, ha ricevuto oggi a Roma il prestigioso, che va a “talenti che danno lustro all’Italia nel mondo”. Questo il suo intervento. «Non è banale né scontato premiare un autore satirico. Lasatura, la caricatura carica. Spesso è mal sopportata, spesso strumentalizzata, ma è, insieme allo spirito critico, ile del viver civile. Io in questi anni ho dovuto affrontare oltre 350 denunce, ormai passo metàmia giornata con gli avvocati e metà a fare la trasmissione. Ho visitato i tribunali di mezza nazione, potrei redigere una guida Michelin dei tribunali d’Italia. Mi sono reso conto di quanto strutturalmente sia ...

