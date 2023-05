Strage nella scuola a Belgrado | arrestato il papà del 13enne ' Non ha garantito la custodia delle armi in casa'

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un tribunale diha disposto oggi la detenzione di un mese per il padre delche il 3 maggio scorso, sparando con la pistola del suo genitore, ha ucciso in unadella capitale ...

Strage nella scuola di Belgrado. Le autorità: "Il 13enne aveva pianificato tutto da un mese" RaiNews

La Serbia è ancora sotto shock per due stragi a colpi di arma da fuoco avvenute a distanza di appena una settimana l'una dall'altra ...