(Di venerdì 5 maggio 2023) Si è svolta a Palazzo di Città l’Assemblea nel corso della quale è stato approvato ild’Esercizio 2022 diSpa, la società partecipata al 100% dal Comune di Taranto. Sono intervenuti il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e l’Assessore alle Società partecipate, Francesca Viggiano mentre pererano presenti il Presidente Alfredo Spalluto, la Vicepresidente Ilaria Buonocore, il Consigliere Cosimo Gigante, i componenti del Collegio sindacale e il management aziendale. L’Assemblea si è aperta con l’intervento del Presidente Alfredo Spalluto che ha evidenziato come ild’esercizio 2022 si sia chiuso con un utile di circa 1.800.000 euro, il migliore mai conseguito nella storia del trasporto pubblico di Taranto. «È stato possibile ottenere ...

Taranto: Storico bilancio positivo per Kyma Mobilità Antenna Sud

