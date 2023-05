Storia della mia adozione

Leggi su ilpost

(Di venerdì 5 maggio 2023) Questo testo nasce dal commento di un'abbonata al Post a un articolo di Storie/Idee che parlavagestazione per altri.«Spesso si dice che i figli siano di chi li cresce, ed è vero, ma l’assunto è chiaramente frutto di una mente adulta. Proviamo a ribaltare la visione: che cosa si prova a sapere che chi ti sta crescendo non è biologicamente parte di te? O che tu non sei in alcun modo parte di loro? In che misura siamo quelli destinati a essere per via del DNA e quanto, invece, siamo influenzati dall’ambiente culturale in cui cresciamo?»