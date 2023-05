' Stiamo fallendo per il tuo amico Ferrero' | ultras Samp lanciano banconote false a Lotito

(Di venerdì 5 maggio 2023) Momenti di tensione fuori l'hotel Gallia di Milano dove circa 30delladoria si sono riuniti per contestare la Lega serie A e la richiesta di prendere provvedimenti dopo l'interruzione di ...

'Noi i complimenti li abbiamo sempre fatti' " @calciomercatoit pic.twitter.com/FiPsnpYpmD Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 5, 2023 I tifosi della #Sampdoria contro #Lotito: 'per ...Momenti di tensione fuori l'hotel Gallia di Milano dove circa 30 ultras della Sampdoria si sono riuniti per contestare la Lega serie A e la richiesta di prendere provvedimenti dopo l'interruzione di ...E poi a voce: ""a causa del tuo amico".

Ultras Samp, banconote false su Lotito: "Stiamo fallendo per il tuo ... Eurosport IT

Lotito contestato all'Assemblea di Lega dai tifosi della Sampdoria: "Stiamo fallendo per colpa tua e del tuo amico Ferrero..." - VIDEO - Noi Biancocelesti ...Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è finito nel mirino di alcuni tifosi della Sampdoria al momento del suo arrivo presso l'Hotel Gallia, dove prenderà parte ...