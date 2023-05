E' statasulle strade tedesche la Fiat 600, la nuova auto della casa torinese che dovrebbe debuttare nel corso del 2023. La vettura è stata fotografata durante dei test su strada in Germania. Il nome ...Debole: dopo una trimestrale migliore delle previsioni gli analisti si focalizzano sul ...la soglia dei 70 dollari al barile per la prima volta da quanto l'Opec ha annunciato a..., poi, perde velocità l' inflazione core in Europa (5,6% contro 5,7%) anche se il dato ... In lieve rialzo+0,2%: domani usciranno i dati sulle vendite di aprile. In ribasso ...

Stellantis: sorpresa la nuova Fiat 600 in Germania - Economia Agenzia ANSA

E' stata sorpresa sulle strade tedesche la Fiat 600, la nuova auto della casa torinese che dovrebbe debuttare nel corso del 2023. La vettura è stata fotografata durante dei test su strada in Germania.E' stata sorpresa su strada in Germania la nuova Fiat 600. La vista laterale lascia immaginare il ritorno della marca torinese nel segmento B. La vettura è stata fotografata durante dei test su strada ...