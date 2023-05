Stadio di Pietralata | pubblica spesa per interessi privati

(Di venerdì 5 maggio 2023) – Di seguito comunicato stampa di alcuni comitati territoriali che criticano l’iter per lo( CDQ TIBURTINO NORD E, COMITATO VILLA BLANC, CIRCOLO ARCI, COMITATO POPOLARE MONTI DI, CITTADINI E CITTADINE, PROPRIETARI E RESIDENTI VIA DEL SEDANO – LEGUMI – AROMI). Al termine della prima giornata di analisi della Delibera di Pubblico interesse per lodella Roma asi è palesato quanto ormai chiaro da parecchi mesi, ovvero come nel progetto dellodici sia pochissimo Pubblico Interesse e tantissimo Interesse Privato. In quest’ottica risultano dirimenti le dichiarazioni rese ieri dall’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, il quale ha dichiarato che “per il potenziamento delle ...

Decisione che ruota attorno a due questioni: la costruzione delloe la qualificazione in Champions League. Nel caso in cui il progetto divenga approvato, infatti, difficilmente i ...Così si può sintetizzare la lunga giornata dell'assemblea capitolina, chiamata a concedere il Pubblico Interesse per il nuovodella Roma, a. La conferenza dei capigruppo, infatti, ......per l'approvazione della proposta di delibera dell'interesse pubblico per il progetto dello...strategico e decisivo per la prosecuzione dell'iter dell'opera che sorgerà a".

L'aula Giulio Cesare non è riuscita a trovare la quadra: troppe sono state le modifiche proposte alla delibera sulla pubblica utilità dello stadio ...La decisione dei Friedkin passa dalla qualificazione in coppa e dalle decisioni in merito alla costruzione dell'impianto di Pietralata ...