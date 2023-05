(Di venerdì 5 maggio 2023) Nella giornata di ieri il Napoli ha ufficialmente vinto il terzo scudetto della sua storia. Decisivo il pareggio ottenuto in casa dell’Udinese, che ha consegnato sulle mani dei partenopei un tricolore che mancava da ben 33 anni. La rete siglata da Victor Osimhen ha permesso ai ragazzi di mister Spalletti di iniziare i festeggiamenti ben 5 giornate prima della fine del campionato. Nella prossima gara si disputerà Napoli-Fiorentina, gara valevole per la 34esima giornata di campionato di Serie A. Festa scudetto,vergognoso ai tifosi del Napoli L’ambiente che si respira a Napoli è unico, entusiasmo e felicità le principali emozioni che coinvolgono i tifosi che stanno festeggiando ininterrottamente dopo il successo ottenuto nella serata di ieri. Arrivano però immagini vergognose per quanto riguarda uno ...

La foto di Anna Frank con la maglia del Napoli e uno, lettere a vernice nera e font 'littorio' a comporre la scritta: ' Tu sei napoletana, ... in maniera assurda e, i tifosi ...La foto di Anna Frank con la maglia del Napoli e unocon la scritta: 'Tu sei napoletana, noi no!'. È quanto apparso nella notte a Mondragone, ... in maniera assurda e, i tifosi ......appeso lo, ha condannato "il gesto ignobile da parte di sconsiderati che hanno utilizzato e strumentalizzato il volto di Anna Frank al fine di deridere, in maniera assurda e, i ...

Spregevole striscione razzista contro Anna Frank e i napoletani, cos’è stato a Caserta (FOTO) Spazio Napoli

L'immagine è stata affissa in piazza Mario Liberato Conte nelle prime ore del mattino di venerdì, dopo la conclusione dei festeggiamenti ...Il volto di Anna Frank, vittima della barbarie naziste, è apparso in un cartellone a Mondragone, in provincia di Caserta, con la maglia del Napoli come ...