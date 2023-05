Spoil system | Antonio Sassano via dalla presidenza della Fondazione Bordoni - Primaonline

A valle delle nomine pubbliche di aprile tanta gente, pare, è rimasta scontenta nelle file della maggioranza per cui si sta allargando lo. Sassano, ingegnere e professore alla Sapienza, ...La legge non prevede". Ma una volta trovato l'accordo nella maggioranza, i numeri del parlamento non lasciano speranze nel momento della conversione del decreto. Che ha agitato però gli ...E così Meloni sarebbe libera di praticare unoche per legge non esiste : cioè nominare ad Roberto Sergio, ora a RadioRai, e direttore generale il fratellissimo d'Italia Giampaolo Rossi; ...

Spoil system: Antonio Sassano via dalla presidenza della ... Primaonline

Motori sempre molto caldi sul fronte dello spoil system, per il decreto legge che dovrebbe dare soluzione alla delicata questione dei vertici Rai – e in particolare a un cambio di guardia per l’ad, Ca ...Il decreto legge n.44 varato dal Consiglio dei Ministri il 22 aprile scorso ha cancellato di colpo la governance della Fondazione Ugo Bordoni.