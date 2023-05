(Di venerdì 5 maggio 2023) Non sappiamo quale sia il pegno che lo Spezia in questa stagione debba pagare. Di certo è che per quel pizzico di buona sorte avuta nelle...

Certo restano solo 6 partite tutte difficilissime e 4 delle quali da giocare lontano dal Picco: mercoledì a Bergano e sabato proprio a(le daranno il contentino per il torto subìto oggi). ...Monza in casa, poi Bergamo e. Tre gare in sette giorni. C'è da stringere i denti e tirare fuori ancor più attributi e determinazione, come i supporters: che devono per l'appunto supportare, ...Certo restano solo 6 partite tutte difficilissime e 4 delle quali da giocare lontano dal Picco: mercoledì a Bergano e sabato proprio a(le daranno il contentino per il torto subìto oggi). ...

Speziamania: a Cremona per cuori forti | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Resta il rammarico di non essere riusciti a vincerla. Vero. Per le molteplici occasioni avute, quasi fin troppe, se pensiamo soprattutto ad inizio stagione quando di occasioni da rete non se ne vedeva ...