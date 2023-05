Spari durante la festa per lo scudetto del Napoli | morto un giovane | oltre 200 feriti

Gliche hanno causato un morto e tre feriti sarebbero partiti intorno a mezzanotte e mezza. ...la sparatoria, la vittima sarebbe stata colpita in più parti del corpo . I soccorsi, infatti,...È morta nella notte una delle quattro persone ferite a Napoli da colpi d'arma da fuocoi festeggiamenti per lo scudetto. Lo si apprende dalla Polizia. Si tratta di un giovane di 26 anni che era stato ricoverato all'ospedale Cardarelli in gravi condizioni. La dinamica è in corso ...i festeggiamenti, un 26enne è morto dopo essere stato colpito colpito daglidi un'arma da fuoco

A Napoli ieri notte, durante i festeggiamenti per lo scudetto della squadra cittadina, a piazza Volturno, non lontano dalla Stazione Centrale, qualcuno ha sparato colpi d’arma da fuoco sulla folla. A ...Pareggiando 1-1 in casa dell'Udinese il Napoli è campione d'Italia a cinque giornate dal termine. Al gol di Lovric nel primo tempo ha risposto ad inizio ripresa Victor Osimhen. Il gol del pareggio che ...