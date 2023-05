Spari durante la festa | muore un 26enne ' Ma era un regolamento di conti'

Con Vincenzo Costanzo sono state ferite daglialtre 3 persone, non sono in gravi condizioni. Ma stanotte in tutto sono state 203 le persone curate al pronto soccorso. Tra di loro 38 persone in ...Con Vincenzo Costanzo sono state ferite daglialtre 3 persone, non sono in gravi condizioni. Ma stanotte in tutto sono state 203 le persone curate al pronto soccorso. Tra di loro 38 persone in ...la notte si sono registrate alcune risse ed esplosioni di colpi di arma da fuoco: un giovane di 26 anni è stato colpito danella zona di corso Garibaldi ed è morto poco dopo al ...

Napoli, spari durante la festa per lo scudetto: un morto e quattro feriti Open

Bandiere, coro, striscioni, fumogeni, fuochi d’artificio, trombette, a Napoli la festa è esplosa al fischio della Dacia Arena ed è andata avanti tutta la notte. Festeggiamenti a Udine. I tifosi del Na ...Una lite in strada oppure un agguato: sono queste le due piste principali delle indagini sull'omicidio di Vincenzo Costanzo, il ragazzo di 26 anni ucciso a colpi di pistola durante ...