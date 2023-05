Sparatoria in Serbia | 8 morti e 13 feriti

Otto persone sono state uccise e 13 sono rimaste ferite indurante unaavvenuta nella tarda serata di ieri vicino alla città di Mladenovac, a circa 60 chilometri a sud della capitale Belgrado: lo riportano i media statali. Secondo le prime ...Otto persone sono state uccise e altre dieci ferite in unain. L'attentatore ha aperto il fuoco con un'arma automatica su un gruppo di persone da un veicolo ed è scappato. I media locali scrivono che il tutto è accaduto nella città di ...E' di otto persone morte e 13 ferite il bilancio dellaavvenuta oggi a Mladenovac, in, a circa una sessantina di chilometri da Belgrado. Secondo i media locali un uomo ha sparato su un gruppo mentre era alla guida di un veicolo. La ...

I colpi hanno causato anche 13 feriti nella località di Mladenovac, dove hanno aperto il fuoco su un gruppo di persone da un'auto in corsa ...Un uomo avrebbe sparata da un'auto in corsa dopo una lite nel cortile di una scuola; sospettato un 21enne, ricercato dalla polizia View on euronews ...