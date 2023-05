Spara all' ex compagna | si barrica in casa con le figlie e poi si uccide

Prima che i militari riuscissero a raggiungerlo'interno dell'abitazione, l'uomo si è sparato. Illese le figlie, che tuttavia sono sotto choc.La polizia di Broward è stata chiamata a un 7 Eleven di Dania Beach la notte scorsa e ha trovato i corpi senza vita del bambino e dell'assalitore, oltre'altro uomo ferito. Secondo quanto riferito ......occupino della formazione a cui si affiancherà la possibilità di iscriversi per l'abilitazione'...punto che nel momento in cui viene chiamato a votare sceglie quello che fa sognare di più e la...

Giovane spara all'impazzata: almeno 8 morti e 13 feriti Today.it

Washington, 5 mag. (Adnkronos) - Un uomo ha sparato a un dodicenne, uccidendolo. Prima di togliersi la vita ha anche ferito un altro uomo in ...Un uomo di 62 anni questo pomeriggio ha ferito lievemente la ex compagna 32enne con un colpo di pistola, poi si è barricato in casa con le figlie di sei e otto anni. Quando i carabinieri ...