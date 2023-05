Questo scudetto se lo merita Luciano, questo scudetto se lo merita Di, il capitano silenzioso, colui che ha costruito la sua carriera sul sacrificio e sulla perseveranza, se lo ...... Dries 'Ciro' Mertens,'Il Magnifico' Insigne e il Pipita Gonzalo Higuain capace di ... Luciano. Giovedì 4 maggio 2023: dopo una corsa fatta quasi in solitaria, per il Napoli arriva il ...Gli uomini diatterreranno nel primo pomeriggio (intorno alle 15.55) all'aeroporto ... Con l'immagine di un aeroporto, il check - in verso Napoli e capitan Diche sul rullo dei bagagli ...

Spalletti, Di Lorenzo, Zielinski: l'oro di Napoli arriva da Empoli ilGiornale.it

Luciano Spalletti ha un passato da giocatore e da allenatore dell'Empoli, mentre il capitano del Napoli Di Lorenzo, Zielinski e Mario Rui provengono dalla società toscana. Tutti e quattro sono stati g ...Eterno secondo (o peggio), incline all'eloquio tracimante, sovente polemico con la stampa il toscanaccio Luciano ha corretto un destino che riservava gioie inespresse ...