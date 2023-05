Spalletti campione a Napoli dà una lezione a tutti ma all’Inter di più

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023), più di un decennio dopo i due campionati russi guidando lo Zenit San Pietroburgo, può finalmente festeggiare il suo primo Scudetto in Italia. Un traguardo solo sfiorato nella Roma giallorossa e mai realmente tentato a Milano con l’Inter. La festa delè motivo di riflessione per tutto il movimento calcistico nazionale. L’allenatore etichettato come eterno perdente in Serie A si prende una rivincita che resterà nella storia. E che sia da– La vittoria dello Scudetto da parte delfa notizia per tanti motivi. Non solo perché arriva a tretantré anni di distanza dall’ultima volta. Il terzo tricolore azzurro, in realtà, è come se fosse il primo. Il primo senza Diego Armando Maradona, assoluto protagonista in campo ...