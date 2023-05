Spaccio di droga | arrestato 39enne

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nell’ambito dei servizi di controllo e monitoraggio in particolare di quei soggetti notoriamente dediti ad attività illecite, la Polizia di Stato hauntarantino perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, dopo diversi servizi di osservazione, hanno notato un insolito via vai di giovani all’interno di stabile nella zona di Lama, ove risiede, tra l’altro, anche un soggetto con precedenti specifici alla spalle. Tali circostanze hanno ingenerato negli investigatori il sospetto che il predetto avesse ripreso la sua attività illecita. A seguito del controllo, esteso ad un deposito adiacente l’abitazione ed in uso allo stesso, il soggetto ha spontaneamente consegnato agli investigatori un contenitore in plastica contenente ...