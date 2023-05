Soraia rompe il silenzio | “Ecco perché è finita con Luca Salatino”

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’ex corteggiatrice di Uomini e DonneCeruti torna a parlare della separazione con: come sono andate le cosetorna a parlare dell’addio a. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha concesso una intervista al magazine del programma condotto da Maria De Filippi edche l’occasione si è rivelata subito utile per riaprire il discorso legato alla separazione con, avvenuta ufficialmente nelle scorse settimane dopo diversi rumors che si sono rincorsi nei giorni precedenti.si è difesa dalle varie accuse ricevute dopo la notizia dell’addio a, comunicata dallo chef sui social: “Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di varie cose, io che non fare male ...

ha confessato che a suo avviso Luca sarebbe cambiato e che alcuni dei suoi comportamenti (come la sua inaspettata gelosia nei suoi confronti) avrebbero finito per farla sentire isolata e ...

Soraia Ceruti rompe il silenzio e rivela i motivi della rottura con Luca Saltino, lanciando una bordata all'ex tronista ...A settimane dalla fine della loro storia d’amore, Soraia Allam rompe il silenzio a proposito dei motivi che l’hanno portata a lasciare Luca Salatino ...