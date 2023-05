“Sono razzista | fascista e nazista” Fratelli d' Italia caccia il segretario in Basilicata

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Si è accesa la polemica a Lavello, cittadina di 13 mila abitanti in provincia di Potenza, chiamata al voto il 14 e il 15 maggio prossimo per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. A scatenarla un post di Antonio Di Vietri,cittadino did', candidato nella lista dell'aspirante sindaco Pasquale Carnevale. «patriota,nazionalsocialista,stanco di vedere tante ingiustizie nei confronti deglini» scriveva su Facebook Di Vietri. E ancora: «Fuori dalle balle gente di me... a. Infangano il nostro Bel Paese. Parassiti, pidocchioni, ladri, assassini, stupratori, ...