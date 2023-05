“Sono la donna più felice del mondo” Elisa Isoardi | grande notizia per lei e il suo pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Emergono notizie molto positive per, pronta per un nuovo programma. La conduttrice televisiva è protagonista a Vorrei dirti che, ma adesso potrebbe arrivare la svolta definitiva. Un passo in avanti rilevante per la, che potrebbe conquistare una posizione sicuramente migliore nel palinsesto. Ed è ciò che si augurano tantissimi telespettatori, che la seguono con costanza e con ammirazione date le sue indubbie qualità professionali. Voci del genere erano uscite fuori anche un po’ di mesi fa, ma adesso abbiamo delle dichiarazioni ufficiali disu questo nuovo programma che potrebbe vederla al timone. Ma non sarebbe da sola in questa avventura lavorativa, infatti al suo fianco ci sarebbe un conduttore molto apprezzato dal. Le sue parole ...