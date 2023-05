Sondaggi politici elettorali oggi 5 maggio 2023 | scende il centrodestra | Renzi e Calenda i leader meno apprezzati

(Di venerdì 5 maggio 2023)– Il centrosinistra recupera terreno sulla coalizione guidata da Giorgia Meloni. Lo conferma l’ultimoo realizzato da Quorum/Youtrend per Sky Tg24, che vede ilperdere 1,3 punti percentuali in sette giorni, attestandosi al 44,9 percento. Ancora al 25,6 percento Il centrosinistra, che guadagna 3 decimi di punto rispetto al 24 aprile, mentre il Movimento 5 stelle si attesta al 16,6 percento (-0,3%). A trainare il calo delsono soprattutto Fratelli d’Italia, ancora al primo posto con il 29 percento (-0,4%) e Forza Italia, ora al 6,2 percento (-0,6%). Rimane all’8,6 percento la ...

Meloni non mantiene le promesse elettorali. Finita la ...La Supermedia di YouTrend/Agi è la media ponderata deinazionali condotta dai principali istituti di ricerca del paese. Include i rilevamenti demoscopici eseguiti tra il 20 aprile ...... non hanno inferto al sistema di quelle repubbliche i danni, economici e, che erano stati ... E il caso dell'Italia, dove, come attestano i, la maggioranza delle cittadinanze non si ...

A sette mesi dalle elezioni politiche italiane è tempo di bilanci ma il clima politico rimane stabile da mesi. La Supermedia dei sondaggi a cura di Agi/Youtrend evidenzia una stabilità nei risultati d ...La ponderazione di oggi include sondaggi realizzati dal 20 aprile al 3 maggio ... Secondo la rilevazione si riscontra una sostanziale stabilità negli orientamenti politici in questo periodo. E infatti ...