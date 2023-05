Sole e temperature sopra i 25 gradi | domenica torna la pioggia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 maggio 2023) Condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile sulla Lombardia, almeno fino a sabato.un modesto sistema frontale causerà un modesto e temporaneo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le previsioni del tempo a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 5 maggio 2023 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutti i settori e per gran parte della giornata, salvo un temporaneo aumento delle nubi cumuliformi sui rilievi durante il pomeriggio, che su Orobie e zone alpine potranno dar luogo a qualche breve ed isolato rovescio.: Minime stazionarie con valori compresi tra 12 e 14 °C; Massime stazionarie con valori compresi tra 23 e 25 °C.Venti: In pianura deboli di direzione variabile; In quota deboli settentrionali. Sabato 6 maggio 2023 Tempo Previsto: Proseguono condizioni di bel tempo, salvo un aumento ...