Sogno | quindi realtà | così il Napoli è tornato campione

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 5 mag- “Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo unnel cuore,torna”. Correva la stagione 2017/18 quando l’orecchiabile motivetto si trasformava da coro della Curva B a vero tormentone in tutta la città partenopea. Era l’anno dei novantuno punti, ultima versione azzurra di Sarri che, nonostante un campionato da record, sulla linea del traguardo non riuscì a mettere il piede davanti all’imprendibile Juventus. Visione onirica, quella del terzo scudetto, rimasta tale fino a pochi mesi fa. Anzi, in seguito a una sessione di calciomercato estiva (apparentemente) ridimensionante – agli addii delle colonne Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens, il diesse Giuntoli aveva risposto con diversi profili ancora sconosciuti – tutto sotto al Vesuvio faceva pensare all’ennesima annata vissuta da attori non ...