Sociologo Angelini | “La prevenzione passa anche attraverso la cura dell’ambiente”

(Di venerdì 5 maggio 2023) 'Agire per contrastare le sostanze che scatenano la malattia' “Prendersiper contrastare le sostanze che possono scatenare patologie, tra cui il tumore. Adottare un sano stile di vita e lamigliorano la nostra salute e aiutano a previene le principali malattie del nostro tempo. Bisogna considerare l’organismo nella sua interezza con lo scopo di favorire l’equilibrio interiore. E’ indispensabile agire su diversi piani per mantenere l’equilibrio tra individuo e ambiente in modo da realizzare un’efficace strategia die benessere”. Lo ha detto Aurelio, professore ordinario di Sociologiae del Territorio dell’Università di Enna Kore, nell’introdurre la sessione dedicata al benessere e alla qualità ...

"La malattia - continua- è uno squilibrio tra fattori sociali, personali ed economici, e cause biologiche. Fra i fattori che provocano la malattia vi sono la paura, le tensioni emotive, ..."La malattia - continua- è uno squilibrio tra fattori sociali, personali ed economici, e cause biologiche. Fra i fattori che provocano la malattia vi sono la paura, le tensioni emotive, ...

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - “Prendersi cura dell’ambiente per contrastare le sostanze che possono scatenare patologie, tra cui il tumore. Adottare un sano stile di vita e la cura dell’ambiente m ...(Adnkronos) – “Iniziative come quella promossa da Ail sono particolarmente importanti perché viene posto il tema di come mettere in campo una serie di attività prima che il cancro arrivi. Tra queste c ...