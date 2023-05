Sociologo Angelini | La prevenzione passa anche attraverso la cura dell' ambiente

Sociologo Angelini: "La prevenzione passa anche attraverso la cura ... Il Tirreno

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - “Prendersi cura dell’ambiente per contrastare le sostanze che possono scatenare patologie, tra cui il tumore. Adottare un sano stile di vita e la cura dell’ambiente m ...(Adnkronos) – “Iniziative come quella promossa da Ail sono particolarmente importanti perché viene posto il tema di come mettere in campo una serie di attività prima che il cancro arrivi. Tra queste c ...