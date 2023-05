Sky Sport | Napoli Capitale - Ricomincio da tre | il racconto del trionfale monologo degli azzurri

(Di venerdì 5 maggio 2023) A 33 anni dal precedente scudetto del, Giorgio Porrà racconta ildi Spalletti e la fibrillazione di una città che ormai da settimane si prepara a celebrare il trionfo, a dispetto della tradizionale scaramanzia partenopea.Appuntamento con il nuovo episodio della produzione originale di Sky, “L’uomo della domenica.DA TRE”, stasera alle 22.30 su SkyCalcio, in streaming su NOW (disponibile on demand).“, del calcio italiano, e nuovamente di se...

( LA DIRETTA - LA FESTA - LE REAZIONI SOCIAL ) FOTOGALLERY Getty/LaPresse Continua gallery %s Foto rimanentiScudetto Napoli, è festa al Maradona e in tutta la città. FOTO È esplosa la ...Turno numero 34 pieno zeppo di big match. Nell'Atalanta out Palomino e in forse Hojlund. Allegri non avrà Paredes. Sono otto i 'nuovi' squalificati a cui si aggiungono Pinamonti e Quagliata che devono ...Spazio all'approfondimento pre e post - partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo anche su24 . Si inizia domani con Perugia - Cagliari in diretta alle 20.30 ...

Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League, Coppa di Gemania (2 - 3 Maggio) Digital-Sat News

Questa notte i Phoenix Suns avranno bisogno di tutto il sostegno possibile per riaprire la serie contro i Denver Nuggets, nella quale sono sotto 0-2 dopo le prime due gare. Sugli spalti ci sarà anche ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, Pedri e Eric Garcia presenti al Chase Center, ma Draymond Green tifa Atletico ...