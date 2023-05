and Banshees insieme ai Cure diventano la band fondamentale del movimento dark - punk. Nel 1996 il gruppo decide di sciogliersi; dal 2007realizza diversi album da solista. Nel 2022 ...and Banshees insieme ai Cure diventano la band fondamentale del movimento dark - punk. Nel 1996 il gruppo decide di sciogliersi; dal 2007realizza diversi album da solista. Nel 2022 ...

Siouxie, la regina dark fa sold out agli Arcimoldi leggo.it

C'è Siouxie agli Arcimboldi. Astenersi perditempo. L'artista londinese, 66 anni, al secolo Susan Janet Ballion, sbarca domenica a Milano per l'unica data italiana. Tutti ...Madrina della scena gothic, leader storica dei Siouxsie and The Banshees, Susan Janet Ballion, meglio conosciuta come Siouxsie, è pronta a tornare dal vivo a Milano ...