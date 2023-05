(Di venerdì 5 maggio 2023) Dal 5 maggio su Apple Tv+ arriva, la serie che dà vita alla trilogia bestseller di Hugh Howey con protagonisti Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones e Tim Robbins. Vi ricordate quando nella seconda stagione dici veniva presentato il personaggio di Desmond che inseriva un codice ogni 108 minuti nella botola, senza porsi domande sul perché lo facesse e perché fosse stato messo lì con quel compito, finché non iniziava a mettere in dubbio la propria esistenza? È da un incipit simile che prende il via, la nuova serie drammatica dal 5 maggio su Apple Tv+ dopo aver aperto Canneseries. Quella trama secondaria nella serie che ha cambiato la tv moderna diventa il filo principale da dipanare nel nuovo show Apple Tv+ Original, pronto a raccogliere …

Nelladiproveremo a capire analogie e differenze con l'illustre precedente e perché promette di essere il nuovo prodotto sulla bocca di tutti. La verità è la fuori Prendiamo in ...... il capo tecnico dell'It che diventa leader del. In un mondo dove i libri non esistono più e la cultura è stata cancellata , è lui ad avere il potere dato dalla conoscenza, il manipolatore che ...Qui la nostra. Appletv+Tratta dall'omonimo romanzo di Hugh Howey,pare uno dei progetti ideali per ragionare, oggi, su alcuni dei concetti centrali del presente, tra verità ...

Silo, la recensione: un altro erede di Lost, in modo ancora diverso Movieplayer

La recensione di Silo, la serie dal 5 maggio su Apple Tv+ che dà vita alla trilogia bestseller di Hugh Howey con protagonisti Rebecca Ferguson, Common, David Oyelowo, Rashida Jones e Tim Robbins.La serie hard sci-fi distopica ispirata ai romanzi di Hugh Howley è una splendida produzione tra eco-thriller, mystery, disamina politica e riflessione filosofica. Ecco recensione e interviste al cast ...