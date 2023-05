Silenziare chiamate WhatsApp da numeri sconosciuti è ora possibile per i primi utenti

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Per una maggiore privacy e sicurezza, è oraleda. Dopo aver installato l’ultima versione beta diper Android 2.23.10.7 disponibile su Google Play Store, itester potranno beneficiare della gradita novità all’interno del servizio di messaggistica. Capiamo esattamente quanto possa essere utile la specifica funzione.ledapuò essere utile tutte le volte che si riceve una telefonata da un numero non noto e non presente in rubrica. Il più delle volte, simili contatti potrebbero nascondere qualche imprevisto: magari le ...