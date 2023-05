Siccità | i primi 100 milioni dal Mit La decisione della cabina di regia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dal Mit arrivano le prime risposte al crisi idrica e all’emergenza alluvioni. Centodi euro da destinare a interventi urgenti i cinque regioni italiane. Questo è l’esito più concreto emerso durante ladisulla crisi idrica presieduta dal vicepremier Matteo Salvini questa mattina. L’iniziativa del dicastero di Porta Pia è la prima risposta, concreta, dopo aver verificato in tempi brevissimi i fondi disponibili e le necessità degli enti locali. Al momento, per l’emergenza sono stati messi a disposizione fondi esclusivamente del Mit. Le regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio ed Emilia-Romagna. Queste sono le regioni a cui andranno i fondi del ministero. In particolare in Emilia-Romagna, gli alluvioni degli ultimi giorni hanno colpito duramente. Tanto che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. L’ultimo ...

... per affrontare il tema dell'acqua e della'. Il Presidente della Regione Emilia Romagna, ... per correggere ie potenziare i secondi. Dietro questo percorso, c'è l'idea e la volontà di ...... per affrontare il tema dell'acqua e della'. Il Presidente della Regione Emilia Romagna, ... per correggere ie potenziare i secondi. Dietro questo percorso, c'è l'idea e la volontà di ...In tal senso, sono stati già individuati iinterventi in 5 regioni: Lombardia; Piemonte; ... Come previsto dal Dl, inoltre, la Cabina di regia ha assegnato inoltre priorità ai progetti di ...