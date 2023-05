Siamo sicuri che Allegri sia l’uomo giusto per la Juve? I dubbi sul tecnico

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 5 maggio 2023) Lantus è uscita dalla Coppa Italia e nell’ambiente bianconero ci si chiede sesiacon cui ripartire. Un’altra serata amara quella vissuta dallantus; i bianconeri sono usciti sconfitti da San Siro nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. La rete di Dimarco, nel primo tempo, ha eliminato i bianconeri in una partita giocata decisamente male dai ragazzi di(Ansafoto)Solamente un tiro in porta dellache ha fatto veramente troppo poco per andare a mettere in difficoltà l’Inter. Una sconfitta pesante all’interno di una stagione difficile; concentrandosi solamente sul discorso calcistico è il terzo obiettivo che lantus si vede sfuggire dopo il campionato e la Champions. Resta ...