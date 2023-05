Si festeggia anche a Certaldo | il paese di Luciano Spalletti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è, in provincia di Firenze,natale di, chee si congratula con il tecnico per lo scudetto vinto dal Napoli. “Siamo davvero felici per questo risultato e non vediamo l’ora di poterlore di persona con, che è profondamente legato alla sua comunità e non perde mai occasione per nominarla e ricordarla – afferma il sindaco Giacomo Cucini -. C’è grande voglia di accoglierlo e di restituirgli l’affetto che per primo dimostra di avere verso il nostro territorio. Siamo certi che questa vittoria rappresenterà un momento storico per il calcio italiano e che continuerà a essere ricordata per molti anni a venire. Il Napoli – dice ancora – ha dimostrato grande abilità e ...