Si dividono le strade

(Di venerdì 5 maggio 2023) La cosa che più mi piace della WWE di questi anni è che riesce sempre a sorprendermi. Quando percorre una strada che tutti noi immaginiamo dove possa portare, in prossimità del traguardo, cambia improvvisamente direzione, lasciandomi basito, ma soprattutto contento. Adesso che era già disegnato nelle stelle che Cody Rhodes dovesse affrontare Roman Reigns e strappargli le cinture una volta per tutte, la federazione si inventa le due notti di Draft, dividendo ledei due, lasciando Roman a Smackdown e mandando Cody a Raw. Questa scelta può essere guidata da mero “cerchiobottismo”, cioè lasciare il titolo a Roman e farne vincere uno anche a Cody, opzione disapprovata dalla maggior parte del WWE Universe. Oppure può essere un diversivo, aggirato appena sarà possibile al fine di far incrociare nuovamente ledei due lottatori. Comunque ...