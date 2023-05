Sesto Fiorentino Come affrontare il lutto a scuola con gli alunni

(Di venerdì 5 maggio 2023) “Se ti perdo, non mi perdo” è l’iniziativa formativa gratuita rivolta ad insegnanti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, educatori e genitori sul tema dell’aiuto ai giovani studenti che vivono una perdita significativa. Organizzata da File (Fondazione Italiana di Leniterapia) con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Assessorato all’Educazione del Comune die dell’Istituto Comprensivo 3 di, avrà luogo sabato 6 maggio, dalle ore 10 alle 12, apresso la Biblioteca “Ernesto Ragionieri” in Piazza della Biblioteca n.4 (ingresso libero). Dopo il successo della prima edizione tenutasi lo scorso 23 marzo, che ha visto la presenza di oltre 100 insegnanti presso l’Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana, File ...

La carota di ghiaccio, prelevata tra il 2016 e il 2017, è stata trasportata e analizzata nei laboratori Unifi del polo scientifico di, al suoanno nell'ULN Consalvo dove ha mosso i primi passi calcistici, parla del suo percorso: 'E' il secondo anno che faccio campionati agonistici sotto età: all'inizio poteva ...... 'La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un treno merci, avvenuto trae Firenze Castello. L'infrastruttura ha riportato danni ...

Incidente a Sesto Fiorentino, auto si ribalta alla rotonda LA NAZIONE

Un'auto – una Fiat Panda scura – si è ribaltata a una delle rotatorie di via Pasolini, strada ad alto tasso di incidenti, ma per fortuna senza gravi conseguenze. I soccorsi in codice verde hanno assis ...Annuncio vendita Ford Kuga 1.5 EcoBlue 120 CV 2WD ST-Line X usata del 2020 a Sesto Fiorentino, Firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ...