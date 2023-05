Servono norme più rigorose sui migranti | la Germania vuole la linea dura nell' Ue

Anche perché la violazione o la non corretta applicazione dellepuò avere conseguenze che vanno da sanzioni amministrative a procedimenti penali nei casi in cui si riceva una denuncia per la ...... uccisa mentre si trovava in custodia dopo essere stata arrestata per aver infranto lesul ...'sanzioni mirate' nei confronti delle agenzie governative e dei funzionari responsabili degli ...... come strutturare la governance per la messa a norma dell'azienda rispetto allefederali. ... che ora esiste anche in Italia presso il Politecnico : entrambia certificare amministratori ...

Sul debito servono norme chiare - Martin Greive Internazionale

La ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser e quello delle Finanze, Christian Lindner, si sono espressi entrambi a favore di una rotta più rigorosa nella politica di asilo dell’Unione europea.Sportello postale chiuso a Mutigliano dal 20 marzo scorso per “evento criminoso”, il consigliere di Sinistra Con Daniele Bianucci scrive a Poste Italiane per avere tempi certi sulla data di riapertura ...