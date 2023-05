(Di venerdì 5 maggio 2023) LaA è pronta a ripartire subito dopo il turno infrasettimanale. Domani, sabato 6, si scenderà nuovamente in campo e lo si farà per questa 34esima giornata, sino a lunedì 8. E concentriamocirmente sulleche durante questo turno verranno trasmesse sui canali Sky. La prima gara sarà quella dello Zini. Ad affrontarsi saranno la Cremonese di Davide Ballardini e lo Spezia di mister Leonardo Semplici. Un match che si prevede infuocato: si tratta, infatti, di una gara salvezza. Alle 20.45 di domani, i grigiorossi accoglieranno i liguri tra le mura amiche. I padroni di casa, al 19esimo posto, se la vedranno con gli spezzini, 18esimi in classifica. In palio c’è il sogno di poter rimanere in massima. Passiamo poi alla seconda partita che sarà visibile su ...

...'Riteniamo che l'FBI possieda un documento interno non classificato che include accuse molto...che il documento esiste da informazioni molto credibili Abbiamo davvero bisogno di sapere...Intendiamoci: questo è l'ideale e per unadi motivi e di responsabilità diffuse che sarebbe ... lasciano un bel ricordo e spingono a ritornare in quel locale,elencheremmo in sintesi ...... e anche conoscenti, amici o famigliari, persone che ci erano sempre sembratee affidabili, ... Queste credenze sono come lenti attraverso levediamo e interpretiamo il mondo e gli eventi che ...

Serie A, quali partite si vedono su Sky (6-8 maggio). Calendario, programma, palinsesto tv e streaming OA Sport

A Casa Tutti Bene - La Serie, la seconda stagione su Sky e in streaming NOW, Sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti inaspettati e sviluppi imprevedibili attendono tutti i mem ...La Serie A è pronta a ripartire subito dopo il turno infrasettimanale. Domani, sabato 6 maggio, si scenderà nuovamente in campo e lo si farà per questa 34esima giornata, sino a lunedì 8 maggio. E conc ...