Serbia | un' altra sparatoria provoca 8 morti e 13 feriti | fermato il presunto killer 21enne

Dopo la tragedia di Belgrado, che ha visto morire 9 persone, tra cui 8 bambini, a causa di un 14enne che ha aperto il fuoco in una scuola elementare, un'sparatoria ha scioccato la. A Mladenovac un uomo ha iniziato a sparare da un'auto, provocando la morte di otto persone e il ferimento di altre 13, rendono noto i media locali. Il sospetto ...Da oggi (5 maggio) ine fino a domenica è stato proclamato il lutto nazionale per la strage nella scuola di Belgrado, dove il 2 maggio un 13enne, sparando con la pistola del padre, ha ucciso ...... in, appena un giorno dopo un'sparatoria in una scuola a Belgrado. Arrestato il presunto responsabile, di 21 anni, dopo una vasta caccia all'uomo.

Un'altra strage in Serbia: otto morti in una sparatoria. Arrestato l'uomo armato - Il video Open

BELGRADO - Uros B., il 21enne autore della nuova strage nella notte in Serbia, si era nascosto da suo nonno a Vinjista, località presso Kragujevac, la città industriale a circa 150 km a sud di ...Serbia, uova strage a sud di Belgrado due giorni dopo il massacro di mercoledì mentre il Paese era ancora in lutto ...