Serbia | seconda sparatoria in 2 giorni | 8 morti e 13 feriti Preso il killer | un 21enne

(Di venerdì 5 maggio 2023) È finita nella notte, dopo una gigantesca caccia all’uomo che ha visto impegnati 600 uomini delle forze speciali serbe con elicotteri e telecamere termiche la fuga del ventunenne Uros B. (nella foto da Instagram) che, nel corso di unain, armato di un fucile automatico, ha ucciso 8 persone, fra cui un agente di polizia ventunenne e la sorella di 20 anni, e ne ha ferite altre 13, sette delle quali sono in gravi condizioni. È ladi massa in duein, un Paese che vanta il triste primato del più alto tasso di possesso di armi civili in Europa ed il quinto al mondo, in conseguenza del conflitto che, negli anni ’90, infiammò l’area. Duefa era stato un tredicenne ad uccidere a colpi di pistola, durante un raid armato, ...

Si tratta dellastrage in pochi giorni, dopo quella avvenuta mercoledì in una scuola di ... Sebbene incircolino ancora molte armi rimaste dai conflitti degli anni '90, le sparatorie di ...Si tratta dellastrage avvenuta inin pochi giorni: mercoledì scorso un ex allievo ha sparato in una scuola di Belgrado uccidendo 9 persone, otto studenti e una guardia giurata, e ...Sicurezza inSi tratta dellasparatoria nel paese nell'arco di pochi giorni. Lo scorso mercoledì un tredicenne ha fatto irruzione in una scuola elementare di Belgrado e ha sparato ...

Serbia, seconda sparatoria in due giorni: otto morti vicino a Belgrado. Fermato il killer Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La polizia serba ha arrestato, dopo una caccia all'uomo durata tutta la notte, un giovane di 21 anni sospettato per le sparatorie, più d'una, avvenute ieri sera in tre villaggi ...Sono passati solo tre giorni dalla sparatoria in una scuola di Belgrado. Nella notte un 21 enne ha aperto il fuoco in strada, nella città di ...