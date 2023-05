Serbia | nuove sparatorie a sud di Belgrado | 8 morti e 13 feriti | Arrestato il killer in fuga

(Di venerdì 5 maggio 2023) Leggi Anche, strage a scuola: 13enne apre il fuoco in classe, almeno noveLe forze dell'ordine avevano circondato un'area dove si nascondeva l'aggressore, mobilitando elicotteri e droni.

Sebbene incircolino ancora molte armi rimaste dai conflitti degli anni '90, le sparatorie di massa sono state finora estremamente rare. Da giovedì le autorità hanno rafforzato i controlli e ...

La polizia serba ha arrestato la persona sospettata di avere ucciso otto persone e ferito altre 13 in una serie di sparatorie avvenute ieri sera vicino a Mladenovac. Lo riferiscono i media di Stato. A ...In Serbia otto persone sono state uccise e 13 sono rimaste ferite durante due sparatorie avvenute nella tarda serata di giovedì in due distinti villaggi nei pressi della cittadina di Mladenovac, a cir ...