Serbia | 8 uccisi e 13 feriti in sparatoria a sud di Belgrado

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023), 5 mag. (Adnkronos) - Almeno otto persone sono state uccise e 13 ferite inin unaa sud di. Lo hanno riferito i media statali, il giorno dopo lain una scuola della capitale che ha causato nove morti. L'ultimo attacco è avvenuto nella tarda serata di ieri, vicino alla città di Mladenovac, quando un uomo ha aperto il fuoco con un'arma automatica da un veicolo in movimento ed è poi fuggito, ha riferito l'emittente statale RTS . Sette deisono in gravi condizioni. La polizia è alla ricerca del sospetto, ritenuto essere un uomo di 21 anni, e ha circondato un'area in cui si crede si nasconda, ha riferito RTS. Una forte presenza di agenti ha circondato la zona, anche con elicotteri e droni. Bratislav Gaši?, ministro degli interni, ha ...