Serbia | 8 uccisi e 13 feriti in sparatoria a sud di Belgrado

(Di venerdì 5 maggio 2023), 5 mag. (Adnkronos) – Almeno otto persone sono state uccise e 13 ferite inin unaa sud di. Lo hanno riferito i media statali, il giorno dopo lain una scuola della capitale che ha causato nove morti. L’ultimo attacco è avvenuto nella tarda serata di ieri, vicino alla città di Mladenovac, quando un uomo ha aperto il fuoco con un’arma automatica da un veicolo in movimento ed è poi fuggito, ha riferito l’emittente statale RTS . Sette deisono in gravi condizioni.La polizia è alla ricerca del sospetto, ritenuto essere un uomo di 21 anni, e ha circondato un’area in cui si crede si nasconda, ha riferito RTS. Una forte presenza di agenti ha circondato la zona, anche con elicotteri e droni.Bratislav Ga?iÄ?, ministro degli interni, ha ...

BELGRADO - Laripiomba nell'incubo. A tre giorni dalla strage della scuola elementare di Belgrado, un altro ... 13enne spara in una scuola elementare:otto bambini. Il killer non è ...Almeno otto persone sono state uccise e 13 ferite inin una sparatoria a sud di Belgrado. Lo hanno riferito i media statali, il giorno dopo la sparatoria in una scuola della capitale che ha causato nove morti. L'ultimo attacco è avvenuto nella ...... dove sono rimastiotto bambini e il custode dell'istitito. Luka Doncic ha infatti ... Il numero 77 dei Mavs ha dei forti legami con la, a partire da suo padre, nato proprio vicino a ...

Altra sparatoria in Serbia, uccisi in otto RSI.ch Informazione

PARIGI «Sono uno psicopatico che ha bisogno di cure»: con lo stesso sangue freddo con cui ha pianificato la morte dei suoi compagni di classe, Kosta K. parla ai medici che lo hanno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...