Serale Amici 22 | quando e a che ora registrano la semifinale? Anticipazioni puntata 6 maggio 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il Covid, che da anni ha stravolto le vite di tutti noi, è tornato a fare capolino anche nella scuola di, quella più famosa e seguita di sempre. E lo ha fatto proprio ora che si avvicina la fine del talent show di Maria De Filippi, quello dove giovani ballerini e cantanti da mesi si sono messi in gioco, tra prove continue e sfide, con un solo obiettivo: vincere. Sì, avete capito bene: alcuni allievi, a quanto pare, sono risultati positivi e da qui, quindi, la decisione (inevitabile) di far slittare la registrazione della. Ma la domanda dei fan è solo una: sabato 6andrà in onda la? E cosa succederà?22oggi o domani? Lainizialmente doveva essere registrata, come sempre, di giovedì. A ...