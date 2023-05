Sempre più violenza sulle donne | quasi 12mila in ospedale per le botte

Leggi su agi

(Di venerdì 5 maggio 2023) AGI - Sono state 11.771 nel 2021 leche si sono presentate ai Pronto Soccorso ospedalieri con indicazione di violenza, per un totale di 12.780 accessi. (gli uomini sono 10.246 per 10.844 accessi totali). L'incidenza di tali accessi è pari a 18,4 per 10.000 accessi complessivi in PS (negli uomini sono 15,1), in costante aumento dal 2017 (14,1), nonostante la generale diminuzione del ricorso al PS in conseguenza della pandemia da Covid-19. È quanto emerge dal report dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e del Ministero della Salute, nell'ambito dell'Accordo firmato il 20 novembre 2019 per "l'alimentazione della banca dati sulla violenza di genere con i flussi informativi sanitari". Nel 2021, si sono registrati 4,4 accessi in Pronto soccorso dicon indicazione di violenza per 10.000 residenti. Le giovanidi ...