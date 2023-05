Segui la diretta con iO Donna su Twitter Spaces dalle 11 30 insieme a Michaela K Bellisario | Emily S Coscione e Ivan Canu

Leggi su iodonna

(Di venerdì 5 maggio 2023) Alle 12 in punto, le 11 in Italia, tutto il mondo terrà gli occhi puntati sull’incoronazione di Carlo III. A Londra tutto è pronto anche se, a parte i royalist affollati sul Mall, pare non ci sia un generale giubilo per l’evento.remo l’evento insudall’account di iOconStefania, corrispondente free lance da Londra,, illustratore pop e autore di un libro sulla regina, God Save the Queen (Centauria) e con Nicola Veschi, inviato SkyTg24 (se e quando potrà). Appuntamento alle 11.30. Basta andare susulla pagina di iOe cliccare sullo spazio “L’incoronazione di Carlo III in”. ...