di sciacallaggio sono statinelle zone colpite dal maltempo che ha provocato l'alluvione mercoledì fra l'Emilia e la Romagna. Lo denuncia il sindaco di Faenza (Ravenna) Massimo Isola. "...Sarà vietato assumere comportamenti scorretti (di violenza, odio, offese ecc) sia tramite ... I vari comportamenti errati che non rispettano le condizioni d i DAZN sarannotramite il ......per svariati milioni - si legge negli- a fronte di fantomatici lavori di ristrutturazione di fatto mai eseguiti'. A presentare la richiesta erano stati, tra gli altri, soggetti già...

Segnalati atti di sciacallaggio dopo l'alluvione - Cronaca Agenzia ANSA

Atti di sciacallaggio sono stati segnalati nelle zone colpite dal maltempo che ha messo in ginocchio molte località in Emilia-Romagna. Lo denuncia il sindaco di Faenza (Ravenna), Massimo Isola, che af ...PALERMO (ITALPRESS) - Un rinvio a giudizio per i danni causati due anni fa al pronto soccorso del Policlinico di Palermo. Il prossimo 10 ottobre un 38enne ...