Sedicenne rapita e violentata sulla minicar | caccia all' uomo a Latina Scalo nell' area dell' ex Zuccherificio

Al momento la, soccorsa nella struttura sanitaria pontina e in un forte stato di choc, non è riuscita a ricostruire l'accaduto. A dare l'allarme l'amico anche lui soccorso all'ospedale ...Sequestrata e abusata da un sconosciuto . Vittima, secondo quanto riporta il Messaggero e Repubblica on line, una 16enne poi soccorsa e curata all'ospedale Goretti di Latina. Secondo una prima ...Sequestrata e abusata da un sconosciuto. Vittima, secondo quanto riportano il Messaggero e Repubblica on line, una 16enne poi soccorsa e curata all'ospedale Goretti di Latina. S Secondo una prima ...

Sedicenne rapita e violentata a Latina, picchiato un ragazzo che era con lei Agenzia ANSA

Una ragazza di 16 anni è stata violentata a Latina da uno sconosciuto che ha prima picchiato il fidanzato di lei e poi ha rapito la giovane per abusare di lei. La ragazzina si era appartata con il fid ...E' caccia all'uomo a Latina Scalo. Da mercoledì mattina all'alba, quando la sedicenne che era stata rapita la sera prima è stata ritrovata, la polizia sta ...