Scuolabus in fiamme a Torvaianica | paura per decine di studenti

(Di venerdì 5 maggio 2023), frazione del comune di Pomezia alle porte di Roma, per un incendio che ha avvolto e distrutto uno. Lesono scoppiate intorno alle 7:50 in via Danimarca mentre il mezzo, messo a disposizione dalla ditta Troiani, stava portando a scuola circa 70 minorenni. Il...

L'autista, fortunatamente, si è accorto che dal motore stavano uscendo delle. Prontamente ha fatto scendere tutti i ragazzi, mettendoli in salvo. Si trattava di 90 studenti minorenni. L'autista, con prontezza d'animo, dopo averli fatti scendere dal bus li ha messi in ...Che interesse c'era ad appiccare lead un pulmino destinato al trasporto scolastico dei ... difensori di fiducia della ditta che aveva in gestione lo. Quest'ultimi sono pronti a ......verranno accolte in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili nei singoli.Punti verdi Per l'estate 2023 saranno le scuole dell'infanzia di viale Libertà e di via...

Torvaianica, bus con 90 studenti va a fuoco: completamente distrutto dalle fiamme (FOTO)

Momenti di paura questa mattina a Torvaianica, dove un bus delle autolinee Troiani ha preso fuoco a Torvaianica, in via Danimarca, all’altezza del civico 165, di fronte alla zona di Martin Pescatore.