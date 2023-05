Scuola | il governo estende l’assicurazione per insegnanti e studenti | varrà anche in gita e nel tragitto da casa

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il decreto Lavoro, approvato il primo maggio dalMeloni, porta una novitànel mondo della. Lo annuncia in una nota il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara: «È una grande novità che va nella direzione in cui fin dall’inizio del mio mandato siamo impegnati, garantire sicurezza e serenità a, famiglie e lavoratori della». L’esecutivo ha deciso dire la copertura assicurativa per i rischi sia del personale scolastico che degli. Un’assicurazione che non copre soltanto le attività in aula, ma tutto ciò che rientra nell’offerta formativa: gite d’istruzione, attività di formazione professionale, fin, per i docenti, ilche compiono ogni giorno daa ...

In Italia, nella prima fase della pandemia ilha affrontato l'aumento dei contagi con una ... mentre sul fronte della"abbiamo avviato uno studio per sviluppare un nuovo modello di ...In Italia, nella prima fase della pandemia ilha affrontato l'aumento dei contagi con una ... mentre sul fronte della"abbiamo avviato uno studio per sviluppare un nuovo modello di ...Gentile), un attraversamento protetto su via Madonna del Riposo (L. Radice). 'Abbiamo voluto ... improntando ildell'ente a principi di sana gestione; un risultato che ha consentito ...

Scuola, il governo estende l'assicurazione per insegnanti e studenti ... Open

"Dopo le tante proteste di tutte le organizzazioni studentesche e l’annuncio di tavoli di discussione sull’alternanza scuola-lavoro il Governo partorisce una misura minima e insufficiente, inserendo l ...Ancora una volta Lewis Hamilton è in prima fila nella lotta per i diritti civili e per l'uguaglianza e, mentre si accinge a disputare le prove libere e poi quelle ufficiali della gara e, domenica, il ...