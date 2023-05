Scudetto | Nino D’Angelo | “Dopo 33 anni spiego a mio nipote cos’è il Napoli”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Eccomi qui33a spiegare a mioche cos’e’ il. Grazie Campioni D’Italia!”. Così, con una dedica speciale su Instagram,celebra lodel. “Hai visto che bello, sei campione, sei campione d’Italia”, ha aggiunto l’artista che poi ha anche postato un video in cui lo si vede suonare il piano e cantare sempre per festeggiare la sua squadra del cuore, e della sua città. Successivamente, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha rivelato che “sto piangendo da questa mattina. Siamo i più forti, non c’è niente da fare. Ci siamo appropriati dell’Italia perché siamo campioni d’Italia” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nino D'Angelo: "È lo scudetto di piccoli eroi diventati grandi. Scelgo Di Lorenzo" la Repubblica

