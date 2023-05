Scudetto Napoli | stampa straniera celebra gli azzurri

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il Bild ricorda la morte di una persona durante i festeggiamenti La vittoria delfa il giro del mondo e campeggia sulle prime pagine dei quotidiani internazionali. In Spagna il quotidiano sportivo Marca e Mundo Deportivo titolano: “Ilvince lodopo 33 anni’. ‘Ilfa il miracolo’ scrive As. El Pais aggiunge: ‘Ilvince il titolo 33 anni dopo i due successi con Maradona’. ‘Colpi mortali alla festa dei campioni del’ riporta la tedesca Bild aggiungendo, ‘La festa del calcio aè oscurata da una morte. Prima il titolo, poi il caos’. Oltralpe è L’Equipe are il trionfo dei partenopei con una foto di Osimhen, autore dell’1-1 nella sfida di Udine: ‘La resurrezione’. Anche i tabloid inglesi ...

Commenta per primo Tra i tanti che hanno commentato lodel, non poteva esimersi anche Claudio Marchisio . L'ex Juve , attivissimo sui social, ha commentato con tono scherzoso le immagini provenienti dalla Dacia Arena. In particolare un ...Anche a New York, negli Stati Uniti, si celebra lodel: la grande festa al Ribalta, il ristorante italiano a Union Square (di ...Anche nel Glass di Viva Rai2! si festeggia per il. Questa mattina Fiorello omaggia la vittoria della squadra partenopea con una divertente ...

Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Scudetto Napoli, pausa pizza per i tifosi tra primo e secondo tempo della sfida contro l'Udinese · Avatar di Agenzia Vista · ...Sony ha deciso di celebrare lo scudetto del Napoli a modo suo, pubblicando una simpatica gif con un sorprendente protagonista. È sicuramente uno degli argomenti della giornata di oggi nel nostro paese ...